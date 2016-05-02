В Китае автомобиль врезался в группу медиков, прибывших на другое ДТП: погибли пять человек

Новости Беларуси. В Китае автомобиль врезался в группу медиков. По предварительным данным, погибли пять человек. Спасатели прибыли на место аварии, которая произошла чуть ранее.

На данном участке дороги мотоцикл врезался в поддерживающую опору автострады. От удара водитель погиб, пассажир был тяжело ранен. Спасатели прибыли на место происшествия и оказывали помощь пострадавшему, когда в них врезался другой автомобиль, ехавший по дороге. Вся бригада медиков, включая врача, погибла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.