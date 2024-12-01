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Российские войска взяли под контроль Ильинку и Петровку в ДНР

01 декабря 2024 10:28
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ВС России контролируют территорию еще двух сел в ДНР – Ильинка и Петровка, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В ведомстве сообщили, что активными наступательными действиями бойцов подразделений «Южной» группировки войск населенный пункт Ильинка в Донецкой Народной Республике взят под контроль ВС РФ. Военнослужащими группировки «Центр» осуществлено взятие под контроль населенного центра Петровка в ДНР.

ВС Украины утратили БТР М113 производства США, 4 автомобиля, гаубицу FH-70 британского производства, 2 ББМ «Казак», орудие Д-20, гаубицу «Мста-Б», 2 гаубицы Д-30.

# Международная политика

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