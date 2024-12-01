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Литва ввела предрегистрацию в электронной очереди для фур, выезжающих в Беларусь и Россию

01 декабря 2024 10:35
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Литва ввела обязательную предварительную регистрацию в электронной очереди всех грузовых транспортных средств, выезжающих из страны через границы с Беларусью и Россией. Теперь водители должны заранее бронировать выбранное время для пересечения КПП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва ввела предрегистрацию в электронной очереди для фур, выезжающих в Беларусь и Россию-2

Если фура прибывает в зону ожидания без бронирования, то нужно зарегистрироваться на следующий доступный интервал. Как сообщают местные чиновники, решение принято для регулирования очередей грузовых автомобилей и обеспечения общественного порядка на границе. Посмотрим, как это повлияет на ситуацию, ведь огромные очереди из фур на границе ЕС в восточном направлении сохраняются не первый месяц. Власти сопредельных стран сознательно создают заторы, снижая количество оформлений, а также временно останавливая работу пропускных пунктов. По данным Госпогранкомитета Беларуси, сейчас около тысячи грузовых автомобилей ожидают пересечения границы только на литовских КПП.

# Граница

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