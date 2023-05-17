Новости Испании. В Испании запретят работать на открытом воздухе в жару, если в стране объявят оранжевый или красный уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Толчком к принятию поправок в закон послужила смерть от теплового удара 60-летнего дворника в Мадриде. Всего же в 2022 году в стране от жары умерло около 6 тысяч человек, подавляющее большинство смертей произошло в летние месяцы. Некоторые эксперты считают, что запрет будет невозможно соблюдать в таких отраслях, как сельское хозяйство и строительство, которые в значительной степени зависят от работы на открытом воздухе.