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В Испании запретят работать на открытом воздухе в жару

17 мая 2023 06:25
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Новости Испании. В Испании запретят работать на открытом воздухе в жару, если в стране объявят оранжевый или красный уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Испании запретят работать на открытом воздухе в жару-1

Толчком к принятию поправок в закон послужила смерть от теплового удара 60-летнего дворника в Мадриде. Всего же в 2022 году в стране от жары умерло около 6 тысяч человек, подавляющее большинство смертей произошло в летние месяцы. Некоторые эксперты считают, что запрет будет невозможно соблюдать в таких отраслях, как сельское хозяйство и строительство, которые в значительной степени зависят от работы на открытом воздухе.  

# Погода # Новости Испании # Фотофакт

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