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Китай обвинил США в создании биологического оружия против отдельных рас

17 мая 2023 06:24
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МИД Китая обвинил США в создании биологического оружия против отдельных рас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Китай обвинил США в создании биологического оружия против отдельных рас-1

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства КНР, Пентагон составил список геномных данных. В него якобы входят данные азиатских китайцев, европейских арийцев и ближневосточных арабов. И эти сведения будут использованы в секретных целях. Своими обвинениями в адрес Пентагона Ван Вэньбинь ответил на слова госсекретаря США, который ранее заявил, что Китай собирает данные о геноме этнических меньшинств в Синьцзяне и Тибете.  

# Международная политика # Ван Вэньбинь # Фотофакт

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