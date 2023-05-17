Китай обвинил США в создании биологического оружия против отдельных рас

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства КНР, Пентагон составил список геномных данных. В него якобы входят данные азиатских китайцев, европейских арийцев и ближневосточных арабов. И эти сведения будут использованы в секретных целях. Своими обвинениями в адрес Пентагона Ван Вэньбинь ответил на слова госсекретаря США, который ранее заявил, что Китай собирает данные о геноме этнических меньшинств в Синьцзяне и Тибете.