Гигантская панда вернулась в Китай из США. 20 лет она прожила в зоопарке Мемфиса

Гигантская панда Я Я вернулась в Китай из США и сейчас находится на карантине в Шанхайском зоопарке. 23-летнее животное проведет месяц в карантинной зоне, которая оборудована всем необходимым для комфортной жизни: и кондиционерами, и зоной для активного отдыха.

Напомним, более 20 лет Я Я жила в зоопарке Мемфиса в американском штате Теннесси. Самка большой панды прибыла туда в 2003 году вместе с самцом Лэ Лэ в рамках партнерства с Китайской ассоциацией зоологических садов. В этом году срок действия соглашения о предоставлении больших панд в аренду истек.

Этот детеныш леопарда ушел из своего логова и каким-то образом очутился за пределами джунглей. Его заметили лесничие индийского штата Чаттисгарх. По их оценкам, хищному котенку примерно полтора месяца. Лесничие оцепили район, чтобы местные жители не напугали самку леопарда, которая, вероятно, уже ищет детеныша.

Гариабанда Манивасаган, лесничий:

Сейчас мы пытаемся создать для самки леопарда необходимые условия, чтобы не возникло никаких помех, в том числе от людей. Тогда она сможет забрать детеныша и унести его в лес.

Индийский леопард – редкий подвид. Эти хищные кошки стали исчезать из-за браконьерства и потери среды обитания. Сейчас в Индии стараются восстановить популяцию. В стране работают несколько центров спасения леопардов. И это уже дает плоды. В 2015 году в Индии обитало менее 8 000 этих хищников, а в 2020-м их стало на 4 000 больше.