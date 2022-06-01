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В Испании заметно подскочили цены. Подорожали аренда жилья, коммунальные платежи и топливо

01 июня 2022 14:08
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Новости Испании. Жители Испании начали остро ощущать падение уровня жизни из-за стремительно растущих цен, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 

В Испании заметно подскочили цены. Подорожали аренда жилья, коммунальные платежи и топливо -1

Уровень инфляции в стране подскочил почти на 10%. Это самый высокий показатель за 40 лет. Особенно подорожали электроэнергия, топливо и непродовольственные товары. Соответственно, очень потяжелели счета за коммунальные услуги. А аренда жилья для многих стала просто недоступной.

В Испании заметно подскочили цены. Подорожали аренда жилья, коммунальные платежи и топливо -4

– Мы чувствуем, что цены очень выросли. Особенно это бьет по нам, молодым людям, которые арендуют дома. Нам тяжелее всех. У нас есть определенный бюджет на аренду, но сейчас стоимость жилья растет на 50 евро в месяц. А надо еще оплачивать счета за коммуналку. И я не знаю как.

В Испании заметно подскочили цены. Подорожали аренда жилья, коммунальные платежи и топливо -7

Летом в Испании наступает пиковый сезон потребления электроэнергии, а значительно потяжелевшие счета теперь ложатся дополнительным финансовым бременем на каждого жителя страны. Власти оправдывают провал своей экономической политики украинским кризисом. 

# Кризис в Испании # Фотофакт

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