В Испании заметно подскочили цены. Подорожали аренда жилья, коммунальные платежи и топливо

Уровень инфляции в стране подскочил почти на 10%. Это самый высокий показатель за 40 лет. Особенно подорожали электроэнергия, топливо и непродовольственные товары. Соответственно, очень потяжелели счета за коммунальные услуги. А аренда жилья для многих стала просто недоступной.

– Мы чувствуем, что цены очень выросли. Особенно это бьет по нам, молодым людям, которые арендуют дома. Нам тяжелее всех. У нас есть определенный бюджет на аренду, но сейчас стоимость жилья растет на 50 евро в месяц. А надо еще оплачивать счета за коммуналку. И я не знаю как.