В Испании заметно подскочили цены. Подорожали аренда жилья, коммунальные платежи и топливо

Новости Испании. Жители Испании начали остро ощущать падение уровня жизни из-за стремительно растущих цен, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Новости Испании. Жители Испании начали остро ощущать падение уровня жизни из-за стремительно растущих цен, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Уровень инфляции в стране подскочил почти на 10%. Это самый высокий показатель за 40 лет. Особенно подорожали электроэнергия, топливо и непродовольственные товары. Соответственно, очень потяжелели счета за коммунальные услуги. А аренда жилья для многих стала просто недоступной.
– Мы чувствуем, что цены очень выросли. Особенно это бьет по нам, молодым людям, которые арендуют дома. Нам тяжелее всех. У нас есть определенный бюджет на аренду, но сейчас стоимость жилья растет на 50 евро в месяц. А надо еще оплачивать счета за коммуналку. И я не знаю как.
Летом в Испании наступает пиковый сезон потребления электроэнергии, а значительно потяжелевшие счета теперь ложатся дополнительным финансовым бременем на каждого жителя страны. Власти оправдывают провал своей экономической политики украинским кризисом.