Прямой эфир

Последствия урагана в Мексике. 10 человек погибли, 20 пропали без вести

01 июня 2022 11:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Мексики. 10 человек погибли, 20 пропали без вести при урагане «Агата», который обрушился на южное побережье Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последствия урагана в Мексике. 10 человек погибли, 20 пропали без вести-1

Он вызвал наводнения, сильный ветер и оползни. Многие дороги оказались под слоем грязи, несколько городов остались без электричества. Повреждены телефонные линии. Синоптики предупреждают, что сильные ливни могут спровоцировать более масштабные наводнения. Власти призвали людей быть готовыми к эвакуации.  

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Очередная стрельба в американской школе. На выпускном вечере убили одного человека, трое ранены
01 июня 2022 11:36

Очередная стрельба в американской школе. На выпускном вечере убили одного человека, трое ранены

Германия выделит 100 млрд евро на военные расходы. Для этого придётся изменить Конституцию
01 июня 2022 11:31

Германия выделит 100 млрд евро на военные расходы. Для этого придётся изменить Конституцию

Литва может достичь 100-процентного показателя роста цен в ЕС. Продукты продолжают дорожать
01 июня 2022 11:21

Литва может достичь 100-процентного показателя роста цен в ЕС. Продукты продолжают дорожать