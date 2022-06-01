Последствия урагана в Мексике. 10 человек погибли, 20 пропали без вести

Новости Мексики. 10 человек погибли, 20 пропали без вести при урагане «Агата», который обрушился на южное побережье Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он вызвал наводнения, сильный ветер и оползни. Многие дороги оказались под слоем грязи, несколько городов остались без электричества. Повреждены телефонные линии. Синоптики предупреждают, что сильные ливни могут спровоцировать более масштабные наводнения. Власти призвали людей быть готовыми к эвакуации.