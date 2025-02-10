В Испании вспыхнули акции протеста против роста цен на жильё

В Испании вспыхнули акции протеста против роста цен на жилье. Десятки тысяч людей вышли на улицы Мадрида с требованием к властям решить проблему, которая уже переросла в чрезвычайную ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта акция стала одной из самых многочисленных за последние месяцы, в ней приняли участие более 60 тысяч человек всех возрастов и профессий. Митингующие призывали не лишать людей их основного права – права на жилье. Сейчас из-за возросших цен на аренду сотни тысяч испанцев рискуют оказаться на улице.

Жилье делает нашу жизнь невыносимой. И мы здесь, чтобы сказать властям, чтобы они делали свою работу – установили предельные цены на аренду, ввели контроль за арендной платой и расширили государственный жилищный фонд.

Отметим, за последние 4 месяца стоимость арендного жилья выросла в Испании на 12,5 % достигнув нового рекордного уровня. Снять квартиру сейчас не по карману не только студентам или многодетным семьям, но и людям со средним достатком. Тем не менее домовладельцы не хотят снижать цены, а сотни квартир остаются пустыми.