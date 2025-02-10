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В Испании вспыхнули акции протеста против роста цен на жильё

10 февраля 2025 08:23
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В Испании вспыхнули акции протеста против роста цен на жилье. Десятки тысяч людей вышли на улицы Мадрида с требованием к властям решить проблему, которая уже переросла в чрезвычайную ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании вспыхнули акции протеста против роста цен на жильё-2

Эта акция стала одной из самых многочисленных за последние месяцы, в ней приняли участие более 60 тысяч человек всех возрастов и профессий. Митингующие призывали не лишать людей их основного права – права на жилье. Сейчас из-за возросших цен на аренду сотни тысяч испанцев рискуют оказаться на улице. 

В Испании вспыхнули акции протеста против роста цен на жильё-4

Жилье делает нашу жизнь невыносимой. И мы здесь, чтобы сказать властям, чтобы они делали свою работу – установили предельные цены на аренду, ввели контроль за арендной платой и расширили государственный жилищный фонд.

Отметим, за последние 4 месяца стоимость арендного жилья выросла в Испании на 12,5 % достигнув нового рекордного уровня. Снять квартиру сейчас не по карману не только студентам или многодетным семьям, но и людям со средним достатком. Тем не менее домовладельцы не хотят снижать цены, а сотни квартир остаются пустыми.

# Протесты в Испании # Кризис в ЕС

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