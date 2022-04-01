В Испании возник дефицит продуктов, практически нет молока и подсолнечного масла

Новости Испании. Обратный эффект санкций. Испания столкнулась с дефицитом продуктов. Первыми с полок магазинов стали исчезать молоко и подсолнечное масло. Возникли перебои и с другими товарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта ситуация достигла таких масштабов, что правительство вынуждено было пойти на непопулярные меры, а именно разрешить продавцам ограничивать количество продуктов, которые может приобрести каждый покупатель. Это уже напугало испанцев, которые привыкли к изобилию.