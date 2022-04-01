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В Испании возник дефицит продуктов, практически нет молока и подсолнечного масла

01 апреля 2022 08:30
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Новости Испании. Обратный эффект санкций. Испания столкнулась с дефицитом продуктов. Первыми с полок магазинов стали исчезать молоко и подсолнечное масло. Возникли перебои и с другими товарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Испании возник дефицит продуктов, практически нет молока и подсолнечного масла-1

Эта ситуация достигла таких масштабов, что правительство вынуждено было пойти на непопулярные меры, а именно разрешить продавцам ограничивать количество продуктов, которые может приобрести каждый покупатель. Это уже напугало испанцев, которые привыкли к изобилию.  

В Испании возник дефицит продуктов, практически нет молока и подсолнечного масла-4

Власти как могут успокаивают граждан, убеждая их, что это временная мера. И она будет отменена, как только позволит ситуация. Вину за нехватку продовольствия и перебои с поставками возложили на водителей грузовиков, которые бастуют из-за непомерно высоких цен на топливо.  

# Продукты питания # Фотофакт

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