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«Мы уже изо всех сил пытаемся купить еду». Во Франции инфляция превысила 5%

01 апреля 2022 08:27
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Новости Франции. Жители Франции учатся экономить. Инфляция в стране превысила 5 %, установив исторический рекорд. Цены выросли буквально на все, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы уже изо всех сил пытаемся купить еду». Во Франции инфляция превысила 5%-1

Людям становится все сложнее покупать еду. Продукты подорожали почти на 3 %. Непомерными стали и счета за коммунальные услуги, так как стоимость на энергоносители взлетела почти на 30 %. Более чем на 2 % выросли цены на промышленные товары, катастрофическая ситуация складывается с топливом. У части работающих французов уже не хватает зарплаты, чтобы выжить в этих условиях. Не говоря о пенсионерах

«Мы уже изо всех сил пытаемся купить еду». Во Франции инфляция превысила 5%-4

Мишель Блудо, пенсионер:
Нам страшно, потому что мы на пенсии, наши пенсии остались прежними, их уже давно не повышали, и наша покупательная способность падает, это очевидно. Мы уже изо всех сил пытаемся купить еду. И это становится все труднее. Вот что я могу сказать об инфляции, к сожалению.

«Мы уже изо всех сил пытаемся купить еду». Во Франции инфляция превысила 5%-7

Все это стало неприятным сюрпризом для Эммануэля Макрона. На президентских выборах он решил баллотироваться на второй срок. Но из-за снижения покупательской способности населения он может потерять значительную часть электората.

# Экономический кризис # Эммануэль Макрон # Мишель Блудо # Фотофакт

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