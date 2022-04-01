«Мы уже изо всех сил пытаемся купить еду». Во Франции инфляция превысила 5%

Новости Франции. Жители Франции учатся экономить. Инфляция в стране превысила 5 %, установив исторический рекорд. Цены выросли буквально на все, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людям становится все сложнее покупать еду. Продукты подорожали почти на 3 %. Непомерными стали и счета за коммунальные услуги, так как стоимость на энергоносители взлетела почти на 30 %. Более чем на 2 % выросли цены на промышленные товары, катастрофическая ситуация складывается с топливом. У части работающих французов уже не хватает зарплаты, чтобы выжить в этих условиях. Не говоря о пенсионерах

Мишель Блудо, пенсионер:

Нам страшно, потому что мы на пенсии, наши пенсии остались прежними, их уже давно не повышали, и наша покупательная способность падает, это очевидно. Мы уже изо всех сил пытаемся купить еду. И это становится все труднее. Вот что я могу сказать об инфляции, к сожалению.