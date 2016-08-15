В Испании судят 56-летнюю поджигательницу лесов

Новости Испании. В Испании начался суд над поджигательницей, которую задержали в Галисии: 56-летнюю женщину взяли в момент, когда она поливала лесные деревья бензином и готовилась их зажечь.

Мотивы ее остаются неизвестными, а плоды рук, напротив, очевидными: более 15 очагов возгорания зафиксировано в местных лесах, огонь ведет наступление на густонаселенные регионы, власти заняты эвакуацией граждан.

Похожая ситуация на Канарах: на острове Ла-Пальма выгорели 5 тысяч гектаров лесов или 7% территории этого клочка суши, сообщили в программе Новости «24 часа».

Огонь отступил от городов, но борьба с ним продолжается и мобилизованы на нее не только местные, но и материковые пожарные.

Власти Канарских островов признают, что столь катастрофической ситуации в регионе не случалось уже более 2 десятилетий.