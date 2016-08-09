Пожар, который уже сжёг на Канарах 4500 гектаров леса, начался из-за немецкого туриста

Новости Испании. 500 человек эвакуированы из-за бушующего пожара с испанского острова Ла Пальма, что в Канарском архипелаге. Пламя поглотило 4500 тысячи гектаров леса и окончательно вырвалось из-под контроля людей. Никто теперь не в силах помешать огню двигаться куда заблагорассудится ему и ветру.

200 спасателей, местных и прибывших с материка, не могут справиться со стихией. Глава правительства Канарских островов сообщил, что «казалось, всё переменилось к лучшему, но прошлой ночью ситуация снова стала намного хуже».

Во время операции погиб инспектор лесного хозяйства.

Причина этого бедствия донельзя прозаична. В островной пещере жил дикарём немецкий турист. Из санитарных соображений он не придумал ничего лучше, как жечь туалетную бумагу.

Ему грозит до 10 лет заключения.

Жителям Ла Пальмы это вряд ли будет служить даже слабым утешением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.