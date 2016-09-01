В Испании состоялась традиционная помидорная битва

Новости Испании. Война в Испании! К счастью не настоящая, а томатная. Десятки тысяч человек схватились в помидорном поединке и закидали другу друга тоннами овощей. Традиционный праздник стартовал неподалеку от Валенсии и вызвал небывалый ажиотаж среди как местных, так и туристов. Боеприпасы доставляют из соседней деревушки – так дешевле.

А закидывают томатами друг друга люди не просто так, а в угоду традиции, которая стартовала аккурат после Второй мировой войны на празднике – два друга таким нехитрым способом решали, кто прав, а кто – нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.