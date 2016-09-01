Французские школьники начали учебный год в условиях повышенных мер безопасности

Новости Франции. Во Франции учебный год начался в условиях повышенных мер безопасности. Полиция выделила около трех тысяч человек на охрану школ. Здания оборудовали видеокамерами, установили бронированные двери, а на входе у всех проверяют документы. Все это связано с террористической угрозой в стране.

Правда, глава МВД Пятой республики поспешил успокоить граждан: реальной угрозы атак на школы нет, это больше меры предосторожности. Напомним, что во Франции с весны 2016 года действует чрезвычайное положение из-за терактов в Париже и Ницце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.