Прямой эфир

Французские школьники начали учебный год в условиях повышенных мер безопасности

01 сентября 2016 10:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Во Франции учебный год начался в условиях повышенных мер безопасности. Полиция выделила около трех тысяч человек на охрану школ. Здания оборудовали видеокамерами, установили бронированные двери, а на входе у всех проверяют документы. Все это связано с террористической угрозой в стране.

Правда, глава МВД Пятой республики поспешил успокоить граждан: реальной угрозы атак на школы нет, это больше меры предосторожности. Напомним, что во Франции с весны 2016 года действует чрезвычайное положение из-за терактов в Париже и Ницце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт

Другие новости рубрики

Все новости
На Кубе приземлился первый за 55 лет пассажирский самолет из США
01 сентября 2016 10:12

На Кубе приземлился первый за 55 лет пассажирский самолет из США

Испанский парламент не утвердил Мариано Рахоя на пост премьера
01 сентября 2016 10:10

Испанский парламент не утвердил Мариано Рахоя на пост премьера

Территорию Монако искусственно расширят за €1млрд
01 сентября 2016 10:08

Территорию Монако искусственно расширят за €1млрд