Испанский парламент не утвердил Мариано Рахоя на пост премьера

Новости Испании. Безглавое правительство. Парламент Испании отказался утвердить Мариано Рахоя на пост премьера королевства. Лидер народной партии набрал меньше половины голосов, а это прямой путь к очередным выборам. Они уже назначены на эту пятницу.

И все же вероятность повторения этой ситуации велика, ведь кроме родной фракции Рахоя никто не поддерживает. И если в политический вакуум Испании и после второго раза не попадет воздух, состоятся третьи за последний год выборы, а генеральные кортесы Испании, то есть парламент, буду распущены. И все начнется по новой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.