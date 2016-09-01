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Испанский парламент не утвердил Мариано Рахоя на пост премьера

01 сентября 2016 10:10
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Новости Испании. Безглавое правительство. Парламент Испании отказался утвердить Мариано Рахоя на пост премьера королевства. Лидер народной партии набрал меньше половины голосов, а это прямой путь к очередным выборам.  Они уже назначены на эту пятницу.

И все же вероятность повторения этой ситуации велика, ведь кроме родной фракции Рахоя никто не поддерживает. И если в политический вакуум Испании и после второго раза не попадет воздух, состоятся третьи за последний год выборы, а генеральные кортесы Испании, то есть парламент, буду распущены. И все начнется по новой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы

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