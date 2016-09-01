Прямой эфир

На Кубе приземлился первый за 55 лет пассажирский самолет из США

01 сентября 2016 10:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Кубы. Первый за 55 лет пассажирский самолет из США приземлился на Кубе. Рейс уже назвали историческим, ведь он, по сути, восстанавливает не только авиасообщение между странами, но и выводит на новый уровень экономические отношения. Напомню, что ранее Соединенные штаты и Остров Свободы после десятилетий «политики обоюдного игнорирования» решили, что соседи должны все-таки дружить и восстановили дипотношения. На Кубу хлынул турпоток из США. А по обратному адресу отправились знаменитые сигары и недорогая рабочая сила, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авиасообщение

Другие новости рубрики

Все новости
Испанский парламент не утвердил Мариано Рахоя на пост премьера
01 сентября 2016 10:10

Испанский парламент не утвердил Мариано Рахоя на пост премьера

Территорию Монако искусственно расширят за €1млрд
01 сентября 2016 10:08

Территорию Монако искусственно расширят за €1млрд

Мишел Темер официально стал новым Президентом Бразилии
01 сентября 2016 08:29

Мишел Темер официально стал новым Президентом Бразилии