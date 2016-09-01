На Кубе приземлился первый за 55 лет пассажирский самолет из США

Новости Кубы. Первый за 55 лет пассажирский самолет из США приземлился на Кубе. Рейс уже назвали историческим, ведь он, по сути, восстанавливает не только авиасообщение между странами, но и выводит на новый уровень экономические отношения. Напомню, что ранее Соединенные штаты и Остров Свободы после десятилетий «политики обоюдного игнорирования» решили, что соседи должны все-таки дружить и восстановили дипотношения. На Кубу хлынул турпоток из США. А по обратному адресу отправились знаменитые сигары и недорогая рабочая сила, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.