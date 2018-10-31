В Киеве на 87 году жизни скончался создатель мультфильма «Остров сокровищ»

Новости Украины. 30 октября в Киеве на 87 году ушёл из жизни художник-мультипликатор, режиссёр и сценарист Давид Черкасский. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его друг Александр Меламуд.

«Умер друг, замечательный человек, великий мастер. До последнего дня перед болезнью он постоянно повторял, что жизнь прекрасна», – говорится в сообщении.

Меламуд также написал, что два месяца назад у Черкасского случился инсульт, после которого мужчина до самой смерти находился в реанимации.

Свои сожаления выразили друзья и поклонники творчества художника-мультипликатора.

«Умер Давид Черкасский. Замечательный режиссёр. Покойся с миром. Прекрасный Человек», – попрощался Евгений Хурсин.

«У нас было много встреч, помню наизусть десятки его шуточек. Всегда буду вспоминать с благодарностью», – простилась Наталья Влащенко.

«Безграничный юмор, искренняя улыбка и добрый взгляд. Нам будет не хватать вас», – с сожалением написал Владимир Гройсман.

«Давид Черкасский... светлая память!», – с грустью сказал Владимир Быстряков.

Как режиссёр Черкасский дебютировал в 1964 году с фильмом «Тайна чёрного короля» (социальный ролик о противопожарной безопасности). Картина получила поощрительную премию.

Позже были другие работы, в их числе «Приключения капитана Врунгеля», «Доктор Айболит», «Остров сокровищ», которые принесли славу режиссёру.