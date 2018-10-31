Прямой эфир

В Киеве на 87 году жизни скончался создатель мультфильма «Остров сокровищ»

31 октября 2018 07:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. 30 октября в Киеве на 87 году ушёл из жизни художник-мультипликатор, режиссёр и сценарист Давид Черкасский. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его друг Александр Меламуд.  

«Умер друг, замечательный человек, великий мастер. До последнего дня перед болезнью он постоянно повторял, что жизнь прекрасна», – говорится в сообщении.  

Меламуд также написал, что два месяца назад у Черкасского случился инсульт, после которого мужчина до самой смерти находился в реанимации.  

Свои сожаления выразили друзья и поклонники творчества художника-мультипликатора.  

«Умер Давид Черкасский. Замечательный режиссёр. Покойся с миром. Прекрасный Человек», – попрощался Евгений Хурсин.  

«У нас было много встреч, помню наизусть десятки его шуточек. Всегда буду вспоминать с благодарностью», – простилась Наталья Влащенко.  

«Безграничный юмор, искренняя улыбка и добрый взгляд. Нам будет не хватать вас», – с сожалением написал Владимир Гройсман.  

«Давид Черкасский... светлая память!», – с грустью сказал Владимир Быстряков.  

Как режиссёр Черкасский дебютировал в 1964 году с фильмом «Тайна чёрного короля» (социальный ролик о противопожарной безопасности). Картина получила поощрительную премию.  

Позже были другие работы, в их числе «Приключения капитана Врунгеля», «Доктор Айболит», «Остров сокровищ», которые принесли славу режиссёру.  

# Некролог

Другие новости рубрики

Все новости
В Индонезии полиция начала ДНК-экспертизу останков тел погибших при крушении самолета
30 октября 2018 11:59

В Индонезии полиция начала ДНК-экспертизу останков тел погибших при крушении самолета

Жертвами непогоды в Италии стали 9 человек
30 октября 2018 11:06

Жертвами непогоды в Италии стали 9 человек

125-килограмовую авиабомбу нашли в Франкфурте-на-Майне во время строительных работ
30 октября 2018 11:05

125-килограмовую авиабомбу нашли в Франкфурте-на-Майне во время строительных работ