Новости Испании. Детеныш борнейского орангутана родился в биопарке на юге Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. Детеныш борнейского орангутана родился в биопарке на юге Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это милое событие и обрадовало, и взволновало ученых-экологов. Дело в том, что этот вид обезьян считается вымирающим. Из-за хозяйственной деятельности человека их популяция стремительно сокращается.
Ученые считают, что появление на свет малыша является успешным результатом их программы по сохранению и разведению этого редкого вида приматов.