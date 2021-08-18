Талибы сделали первые заявления после захвата власти. Они хотят мирных отношений с другими государствами

Новости Афганистана. Талибы провели первую пресс-конференцию после захвата власти в Афганистане. Пресс-секретарь движения сообщил, что они желают мирных отношений с другими государствами и не допустят, чтобы страна стала полем для конфликта. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А безопасность иностранных посольств и дипломатов – приоритет для талибов. Сам Афганистан имеет право на проведение собственной политики, в частности вводить на его территории исламские законы. При этом будут соблюдаться права женщин.

Талибы уже предложили им принять участие в новом правительстве и даже быть телеведущими. СМИ дадут право правдиво освещать деятельность движения и даже критику в его адрес. Но их работа при этом не должна противоречить исламским ценностям.

Неожиданно прозвучало обещание, что талибы покончат с наркопроизводством в стране. Сейчас движение занимается формированием нового правительства и политической системой, которая будет отвечать чаяниям афганского народа.