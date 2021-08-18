Прямой эфир

В Японии несколько недель шли дожди. От наводнения пострадали 16 человек

18 августа 2021 08:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. Жертвами наводнений в Японии стали 8 человек. Трое считаются пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии несколько недель шли дожди. От наводнения пострадали 16 человек-1

Пострадали 16 человек. Во многих префектурах идет ликвидация последствий схода селей и разлива рек. Сильные дожди шли в Японии несколько недель. В результате в некоторых районах страны выпало от 700 до 1 000 миллиметров осадков, что в три раза превышает среднюю норму для августа.

# Наводнение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Рейтинг Джо Байдена за несколько дней упал на 7%. Чем недовольны американцы?
18 августа 2021 08:15

Рейтинг Джо Байдена за несколько дней упал на 7%. Чем недовольны американцы?

Талибы сделали первые заявления после захвата власти. Они хотят мирных отношений с другими государствами
18 августа 2021 07:36

Талибы сделали первые заявления после захвата власти. Они хотят мирных отношений с другими государствами

Госпитализация на четверть превышает выписки. В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом
18 августа 2021 06:46

Госпитализация на четверть превышает выписки. В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом