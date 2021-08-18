В Японии несколько недель шли дожди. От наводнения пострадали 16 человек

Новости Японии. Жертвами наводнений в Японии стали 8 человек. Трое считаются пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадали 16 человек. Во многих префектурах идет ликвидация последствий схода селей и разлива рек. Сильные дожди шли в Японии несколько недель. В результате в некоторых районах страны выпало от 700 до 1 000 миллиметров осадков, что в три раза превышает среднюю норму для августа.