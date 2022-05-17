«В этом году побиты все рекорды». В Индии из-за жары плавится асфальт, возникают перебои с электричеством

Новости Индии. Индия продолжает изнывать от аномальной жары. Накануне температура воздуха в Нью-Дели достигла рекордной отметки в 49 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. Индия продолжает изнывать от аномальной жары. Накануне температура воздуха в Нью-Дели достигла рекордной отметки в 49 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Городская инфраструктура оказалась не готова к таким погодным аномалиям. На дорогах плавится асфальт. Сильной нагрузки не выдерживает энергосистема страны, из-за чего в стране постоянные перебои с электричеством. Не работают кондиционеры и холодильники. Люди пытаются спастись от жары всеми возможными способами. Причем даже старожилы не помнят такого изнуряющего зноя.
Мне 74 года. Я никогда в жизни не видел, чтобы Нью-Дели переживал такой сильный зной. Мы слышали о жаре в других районах. Но 48-49 градусов по Цельсию – это слишком. В этом году побиты все рекорды.
Жара создала в стране еще одну проблему. Из-за аномальных температур в полях гибнут посевы. Фермеры говорят, что, например, половина урожая лука уже погибла. Сколько еще будет испорчено? Никто не знает. Причем людям приходится работать на полях в экстремальных условиях. И самим рабочим, и земле катастрофически не хватает воды. Аномальный тепловой удар погоды явно повлияет на будущий урожай. Ученые связывают это с изменением климата и говорят, что более миллиарда человек в Индии и Пакистане в той или иной степени пострадают из-за экстремальной жары.