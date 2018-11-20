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В Испании потоки грязи и камней снесли с рельсов пассажирский поезд

20 ноября 2018 11:16
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Новости Испании. В Испании потоки грязи и камней снесли с рельсов пассажирский поезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло на участке железной дороги между городами Манреса и Терраса.

В Испании потоки грязи и камней снесли с рельсов пассажирский поезд-1

В Испании потоки грязи и камней снесли с рельсов пассажирский поезд-3

В результате катастрофы погиб один человек. Среди пострадавших оказались свыше 40 пассажиров. На месте происшествия работают медики и спасатели. Раненых доставляют в больницы.

Причиной оползня стали затяжные дожди, которые не прекращаются в регионе уже около двух недель.

В Испании потоки грязи и камней снесли с рельсов пассажирский поезд-6

В Испании потоки грязи и камней снесли с рельсов пассажирский поезд-8

# Авария # Фотофакт

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