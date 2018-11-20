Первые лицензии на выращивание медицинской марихуаны выдали в Греции

Новости Греции. В Греции выдали первые лицензии на выращивание медицинской марихуаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Производители растения намерены вложить 1,5 миллиарда евро в открытие специальных парников. Тем не менее, руководство страны заверяет: речь не идет о полной легализации марихуаны в стране.

Напомним, поправки в законодательство, которые разрешают грекам с медицинскими показаниями и соответствующим рецептом купить марихуану, не опасаясь наказания, вступили в силу в марте 2018 года.