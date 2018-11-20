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В Австралии задержали троих подозреваемых в подготовке теракта

20 ноября 2018 09:01
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Новости Австралии. Правоохранители Мельбурна задержали троих подозреваемых в подготовке теракта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предполагается, что они принимали участие в планировании недавнего нападения в городе.

В Австралии задержали троих подозреваемых в подготовке теракта-1

В Австралии задержали троих подозреваемых в подготовке теракта-3

Тогда мужчина поджег автомобиль и атаковал с ножом полицейских. В результате нападения погиб один человек. Еще двое пострадали.

Злоумышленника нейтрализовали. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая организация.

В Мельбурне мужчина поджёг автомобиль и напал с ножом на полицейских

# Теракт # Фотофакт

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