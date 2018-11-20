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У берегов Канады крупнейший разлив нефти

20 ноября 2018 08:56
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Новости Канады. Крупнейший разлив нефти произошел у берегов Канады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объем утечки на платформе Husky Energy составил 250 тысяч литров.

У берегов Канады крупнейший разлив нефти-1

ЧП произошло из-за сильного шторма. На шельфе региона для проведения проверки были закрыты все платформы. Специалисты ведут мониторинг воздействия аварии на окружающую среду. Причины происшествия устанавливаются.

У берегов Канады крупнейший разлив нефти-4

# Экология # Фотофакт

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