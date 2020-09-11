В Испании полицейский встал коленом на горло мальчику за неправильно надетую маску

Новости Испании. Жестокое наказание едва не привело к смерти подростка: в Испании полицейский встал коленом на горло ребенку за неправильно надетую маску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На кадрах видно, как родственники 14-летнего мальчика и прохожие требуют освободить его. Свои действия правоохранители объяснили хамским ответом подростка на просьбу надеть защитное средство правильно, а также попыткой мальчика ударить одного из силовиков.

Семья ребенка намерена подать на полицейских в суд.