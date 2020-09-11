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В Испании полицейский встал коленом на горло мальчику за неправильно надетую маску

11 сентября 2020 11:26
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Новости Испании. Жестокое наказание едва не привело к смерти подростка: в Испании полицейский встал коленом на горло ребенку за неправильно надетую маску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании полицейский встал коленом на горло мальчику за неправильно надетую маску-1

На кадрах видно, как родственники 14-летнего мальчика и прохожие требуют освободить его. Свои действия правоохранители объяснили хамским ответом подростка на просьбу надеть защитное средство правильно, а также попыткой мальчика ударить одного из силовиков.  

Семья ребенка намерена подать на полицейских в суд.  

# Коронавирус # Фотофакт

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