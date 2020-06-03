В Испании поезд врезался в упавший с эстакады автомобиль

Новости Испании. В испанском муниципалитете Самора произошла крупная железнодорожная авария, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. В испанском муниципалитете Самора произошла крупная железнодорожная авария, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поезд врезался в упавший с эстакады автомобиль. От сильного удара состав сошёл с рельсов. Два человека погибли. Серьёзные травмы получили машинисты.
Пострадавших уже доставили в больницу. В момент ЧП в поезде находились более сотни пассажиров. Никто из них не пострадал.
На месте инцидента работают правоохранители и сотрудники экстренных служб. Им предстоит выяснить детали произошедшего.