В Испании поезд врезался в упавший с эстакады автомобиль

Новости Испании. В испанском муниципалитете Самора произошла крупная железнодорожная авария, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поезд врезался в упавший с эстакады автомобиль. От сильного удара состав сошёл с рельсов. Два человека погибли. Серьёзные травмы получили машинисты.

Пострадавших уже доставили в больницу. В момент ЧП в поезде находились более сотни пассажиров. Никто из них не пострадал.