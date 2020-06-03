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Спасение от жары. В Китае панд угощают фруктовым льдом

03 июня 2020 11:36
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Новости Китая. Особый распорядок действует в эти дни для китайских панд. На юго-западе страны установилась непривычная для начала лета жара,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Спасение от жары. В Китае панд угощают фруктовым льдом -1

Спасение от жары. В Китае панд угощают фруктовым льдом -3

Столбик термометра достиг отметки в 40 градусов. Для пушистых мишек такая погода – настоящее испытание. Чтобы помочь подопечным охладиться, сотрудники центра разработали для них особое меню.

Спасение от жары. В Китае панд угощают фруктовым льдом -6

Спасение от жары. В Китае панд угощают фруктовым льдом -8

Днём панд кормят льдом с соком и фруктами, а бамбук дают вечером, когда спадает жара.

Спасение от жары. В Китае панд угощают фруктовым льдом -11

Кроме того, в вольерах развесили ледяные глыбы, а после обеда предусмотрены водные процедуры.

# Животные # Фотофакт

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