Спасение от жары. В Китае панд угощают фруктовым льдом

Новости Китая. Особый распорядок действует в эти дни для китайских панд. На юго-западе страны установилась непривычная для начала лета жара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столбик термометра достиг отметки в 40 градусов. Для пушистых мишек такая погода – настоящее испытание. Чтобы помочь подопечным охладиться, сотрудники центра разработали для них особое меню.

Днём панд кормят льдом с соком и фруктами, а бамбук дают вечером, когда спадает жара.