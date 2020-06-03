Прямой эфир

Почти 20 тысяч французов приняли участие в акциях протеста

03 июня 2020 10:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. На акции протеста минувшей ночью вышли жители Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Почти 20 тысяч французов приняли участие в акциях протеста-1

Участие в них приняли порядка 20 тысяч человек. Как и в США, мирная демонстрация в Париже быстро переросла в столкновения с полицией. Агрессивно настроенные митингующие стали строить баррикады и устраивать поджоги.  

Почти 20 тысяч французов приняли участие в акциях протеста-4

Генсек ООН призвал демонстрантов в США воздержаться от насилия

Чтобы усмирить толпу, стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ. Около 20 человек задержаны.   

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Италия открывает границы для граждан ЕС
03 июня 2020 09:00

Италия открывает границы для граждан ЕС

Спасая экономику, Таиланд снизил налог на недвижимость
03 июня 2020 08:58

Спасая экономику, Таиланд снизил налог на недвижимость

Мощный шторм «Нисарга» надвигается на индийский город Мумбаи
03 июня 2020 08:35

Мощный шторм «Нисарга» надвигается на индийский город Мумбаи