Почти 20 тысяч французов приняли участие в акциях протеста

Новости Франции. На акции протеста минувшей ночью вышли жители Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. На акции протеста минувшей ночью вышли жители Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в них приняли порядка 20 тысяч человек. Как и в США, мирная демонстрация в Париже быстро переросла в столкновения с полицией. Агрессивно настроенные митингующие стали строить баррикады и устраивать поджоги.
Генсек ООН призвал демонстрантов в США воздержаться от насилия
Чтобы усмирить толпу, стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ. Около 20 человек задержаны.