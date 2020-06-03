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Италия открывает границы для граждан ЕС

03 июня 2020 09:00
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Новости Италии. В Италии вступил в силу последний этап снятия карантинных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Страна открыла границы для граждан стран шенгена. При этом людям не нужно будет проходить 14-дневный карантин.

Италия открывает границы для граждан ЕС-1

Крупнейший авиаперевозчик возобновил внутреннее и международное сообщение после двух месяцев простоя. Пока компания будет осуществлять рейсы лишь в Нью-Йорк, Мадрид и Барселону, но в планах постепенное наращивание оборотов. В июне руководство Alitalia намерено выполнить на 36 % больше рейсов, чем в минувшем месяце. 

# Коронавирус # Фотофакт

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