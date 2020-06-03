Италия открывает границы для граждан ЕС

Страна открыла границы для граждан стран шенгена. При этом людям не нужно будет проходить 14-дневный карантин.

Крупнейший авиаперевозчик возобновил внутреннее и международное сообщение после двух месяцев простоя. Пока компания будет осуществлять рейсы лишь в Нью-Йорк, Мадрид и Барселону, но в планах постепенное наращивание оборотов. В июне руководство Alitalia намерено выполнить на 36 % больше рейсов, чем в минувшем месяце.