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В Испании поезд врезался в путевой упор. 17 человек пострадали

17 июня 2020 10:13
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Новости Испании. В Каталонии поезд врезался в путевой упор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании поезд врезался в путевой упор. 17 человек пострадали-1

ЧП произошло на станции в населенном пункте Матаро. В момент инцидента в вагонах находились 40 пассажиров. 17 из них, включая машиниста, получили различные травмы.

В Испании поезд врезался в путевой упор. 17 человек пострадали-4

Прибывшие к месту аварии медики оказали необходимую помощь пострадавшим. Причины происшествия пока неизвестны. На станции работают сотрудники экстренных служб.

# Авария # Фотофакт

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