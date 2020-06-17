В Испании поезд врезался в путевой упор. 17 человек пострадали

Новости Испании. В Каталонии поезд врезался в путевой упор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло на станции в населенном пункте Матаро. В момент инцидента в вагонах находились 40 пассажиров. 17 из них, включая машиниста, получили различные травмы.