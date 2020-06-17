Массовые протесты во Франции. Медики требуют улучшения условий труда

Новости Франции. Массовые протесты медработников прошли в крупных городах Франции. Только в Париже на улицы вышли 18 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Врачи, медсёстры и санитары таким образом хотят привлечь внимание властей к проблемам в здравоохранении. Они требуют улучшения условий труда, повысить зарплаты, и наконец, прекратить сокращение больничных коек. Демонстрация началась мирно, однако позже переросла в беспорядки и столкновения с полицией.