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Массовые протесты во Франции. Медики требуют улучшения условий труда

17 июня 2020 09:46
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Новости Франции. Массовые протесты медработников прошли в крупных городах Франции. Только в Париже на улицы вышли 18 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Массовые протесты во Франции. Медики требуют улучшения условий труда-1

Врачи, медсёстры и санитары таким образом хотят привлечь внимание властей к проблемам в здравоохранении. Они требуют улучшения условий труда, повысить зарплаты, и наконец, прекратить сокращение больничных коек. Демонстрация началась мирно, однако позже переросла в беспорядки и столкновения с полицией.

Массовые протесты во Франции. Медики требуют улучшения условий труда-4

Правоохранители были вынуждены применить против участников слезоточивый газ. Более 30 человек задержаны. В полиции отметили, что зачинщики беспорядков «не имеют ничего общего с медперсоналом», который вышел на санкционированный митинг.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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