В Риге появился памятник медикам, которые борются с коронавирусом

Новости Латвии. В латвийской столице установили памятник врачам, которые боролись с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Статуя высотой в 6 метров появилась у здания Национального художественного музея.

Скульптура получила название «Медики – миру». Её создание – общественная инициатива.

В реализации проекта приняли участие почти 20 компаний. Они обеспечили мастера материалами, инструментами и помещением для работы.