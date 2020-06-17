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В Риге появился памятник медикам, которые борются с коронавирусом

17 июня 2020 08:53
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Новости Латвии. В латвийской столице установили памятник врачам, которые боролись с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Статуя высотой в 6 метров появилась у здания Национального художественного музея.

В Риге появился памятник медикам, которые борются с коронавирусом-1

Скульптура получила название «Медики – миру». Её создание – общественная инициатива.

В Риге появился памятник медикам, которые борются с коронавирусом-4

В реализации проекта приняли участие почти 20 компаний. Они обеспечили мастера материалами, инструментами и помещением для работы.

В Риге появился памятник медикам, которые борются с коронавирусом-7

По словам скульптора, пандемия COVID-19 позволила понять, насколько медицинские работники важны для общества и недооценены в повседневной жизни.

# Коронавирус # Фотофакт

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