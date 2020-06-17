В Риге появился памятник медикам, которые борются с коронавирусом

Новости Латвии. В латвийской столице установили памятник врачам, которые боролись с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Статуя высотой в 6 метров появилась у здания Национального художественного музея.
Новости Латвии. В латвийской столице установили памятник врачам, которые боролись с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Статуя высотой в 6 метров появилась у здания Национального художественного музея.
Скульптура получила название «Медики – миру». Её создание – общественная инициатива.
В реализации проекта приняли участие почти 20 компаний. Они обеспечили мастера материалами, инструментами и помещением для работы.
По словам скульптора, пандемия COVID-19 позволила понять, насколько медицинские работники важны для общества и недооценены в повседневной жизни.