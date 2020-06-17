ВОЗ объявила о прорыве в лечении коронавируса

Новости мира. Всемирная организация здравоохранения назвала прорывом результаты британского клинического исследования препарата против коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Всемирная организация здравоохранения назвала прорывом результаты британского клинического исследования препарата против коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению генерального директора ВОЗ, это первый случай в мировой практике, когда удалось достичь снижения смертности среди пациентов с COVID-19.
Специалисты из Оксфордского университета проводят испытания с марта. В нем принимают участие 11 500 пациентов из британских больниц.
Ученые выяснили, что использование дексаметазона в дозировке 6 мг в день позволило на треть снизить смертность среди пациентов на искусственной вентиляции легких, а также на 1/5 среди пациентов, получавших кислород.