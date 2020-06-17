Прямой эфир

ВОЗ объявила о прорыве в лечении коронавируса

17 июня 2020 10:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Всемирная организация здравоохранения назвала прорывом результаты британского клинического исследования препарата против коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

ВОЗ объявила о прорыве в лечении коронавируса-1

По мнению генерального директора ВОЗ, это первый случай в мировой практике, когда удалось достичь снижения смертности среди пациентов с COVID-19.

ВОЗ объявила о прорыве в лечении коронавируса-4

Специалисты из Оксфордского университета проводят испытания с марта. В нем принимают участие 11 500 пациентов из британских больниц.

ВОЗ объявила о прорыве в лечении коронавируса-7

Ученые выяснили, что использование дексаметазона в дозировке 6 мг в день позволило на треть снизить смертность среди пациентов на искусственной вентиляции легких, а также на 1/5 среди пациентов, получавших кислород.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Массовые протесты во Франции. Медики требуют улучшения условий труда
17 июня 2020 09:46

Массовые протесты во Франции. Медики требуют улучшения условий труда

В Риге появился памятник медикам, которые борются с коронавирусом
17 июня 2020 08:53

В Риге появился памятник медикам, которые борются с коронавирусом

ЕС выделит 38 млн евро на защиту инфраструктуры от киберугроз
17 июня 2020 07:21

ЕС выделит 38 млн евро на защиту инфраструктуры от киберугроз