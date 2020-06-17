ВОЗ объявила о прорыве в лечении коронавируса

Новости мира. Всемирная организация здравоохранения назвала прорывом результаты британского клинического исследования препарата против коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению генерального директора ВОЗ, это первый случай в мировой практике, когда удалось достичь снижения смертности среди пациентов с COVID-19.

Специалисты из Оксфордского университета проводят испытания с марта. В нем принимают участие 11 500 пациентов из британских больниц.