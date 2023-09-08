США планируют разместить в Румынии боевые самолёты

США планируют разместить в Румынии боевые самолеты. Они станут дополнением к тем, которые уже выполняют задачи воздушной полиции НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О планах правительства сообщил посол США в этой стране. Он также отметил, что авиация обеспечит более эффективную защиту национальной территории государства. По словам дипломата, американское правительство полностью привержено укреплению потенциала Румынии и НАТО на восточном фланге. А вот Британия свои самолеты направила в район Черного моря. Королевские ВВС будут следить за Россией. В Лондоне считают, что та якобы может наносить удары по судам, перевозящим зерно.