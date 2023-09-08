Зеленский признал замедление темпов контрнаступления ВСУ и сообщил о нехватке оружия

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что темпы контрнаступления, а также введение антироссийских санкций и поставки Киеву оружия западными странами замедляются, приводит его слова ТАСС со ссылкой на официальный сайт президента.

Замедляются и усложняются все процессы: от санкций до вооружения, отметил президент Украины. Зеленский сообщает, что для того, чтобы контрнаступательная операция ускорилась, Киеву нужно больше техники от стран Запада, нужны истребители. Россия имеет явное преимущество в небе и останавливает контрнаступление ВСУ, обращает внимание украинский лидер.

Наступательную операцию Киев начал 4 июня. По сообщениям российского оборонного ведомства, за это время украинская сторона потеряла 66 тысяч военных и почти 8 тысяч единиц различного вооружения. В первый числах сентября президент РФ Путин заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось.