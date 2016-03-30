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В Испании неизвестные украли чемодан с радиоактивными материалами

30 марта 2016 07:45
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Новости Испании. В Испании неизвестные украли чемодан с радиоактивными материалами. Последний раз оранжевый кейс с опасным грузом видели в автомобиле одной из строительных фирм. Специалисты отмечают, что содержимое не опасно, пока находится в капсулах, но оболочку легко повредить, и тогда произойдет утечка радиации.

Сообщается, что материалы относятся к четвертой категории опасности, то есть, в соответствии с классификацией МАГАТЭ, относительно не опасны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Радиация

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