Новости Испании. В Испании неизвестные украли чемодан с радиоактивными материалами. Последний раз оранжевый кейс с опасным грузом видели в автомобиле одной из строительных фирм. Специалисты отмечают, что содержимое не опасно, пока находится в капсулах, но оболочку легко повредить, и тогда произойдет утечка радиации.

Сообщается, что материалы относятся к четвертой категории опасности, то есть, в соответствии с классификацией МАГАТЭ, относительно не опасны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.