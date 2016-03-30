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Мэр Брюсселя признал ряд ошибок, связанных с недавними терактами

30 марта 2016 06:33
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Новости Бельгии. Власти Бельгии в аэропорту и на станции метро «Мальбек», где произошли теракты, накануне и после них допустили ряд ошибок. Это признал мэр бельгийской столицы.

В частности, крайне поспешным было решение освободить Фейсала Шеффу после взрыва. Его отпустили из-за недостатка улик.  Однако, как стало позже известно, Шеффу вербовал в Брюсселе мигрантов в ряды джихадистов. Кроме того, градоначальник особо подчеркнул, что теперь для Бельгии спокойная жизнь прекратилась. На улицах отныне будут усиленно дежурить полицейские, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт

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