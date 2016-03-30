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В Турции в лагере для беженцев вспыхнул пожар: погибли 3 ребенка

30 марта 2016 06:35
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Новости Турции. В Турции в лагере для беженцев вспыхнул пожар. Погибли три сирийских ребенка, еще шесть получили ранения. Детям было всего от 3 до 8 лет.

Трагедия произошла в провинции Мардин. Причина случившегося пока  не установлена. По некоторым данным, пожар мог вызвать перегрев печи.

Этот инцидент случился спустя несколько дней после аналогичного случая. Тогда сгорела 21 палатка и погиб один ребенок. Сейчас в лагере на границе с Сирией находятся 20 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пожар

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