В Турции в лагере для беженцев вспыхнул пожар: погибли 3 ребенка

Новости Турции. В Турции в лагере для беженцев вспыхнул пожар. Погибли три сирийских ребенка, еще шесть получили ранения. Детям было всего от 3 до 8 лет.

Трагедия произошла в провинции Мардин. Причина случившегося пока не установлена. По некоторым данным, пожар мог вызвать перегрев печи.

Этот инцидент случился спустя несколько дней после аналогичного случая. Тогда сгорела 21 палатка и погиб один ребенок. Сейчас в лагере на границе с Сирией находятся 20 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.