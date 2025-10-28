В Испании изъята крупная партия наркотиков

В Испании изъята крупнейшая партия наркотиков – более четырех тонн, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запрещенный груз обнаружен на судне из Южной Америки. Полиция арестовала членов экипажа. Наркотики предназначались для продажи в странах Европы. Как заявили испанские власти, операция проведена при поддержке ВМФ. Задержанное судно принадлежало международной сети наркоторговцев.