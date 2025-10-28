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В Испании изъята крупная партия наркотиков

28 октября 2025 06:48
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В Испании изъята крупнейшая партия наркотиков – более четырех тонн, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании изъята крупная партия наркотиков-2

Запрещенный груз обнаружен на судне из Южной Америки. Полиция арестовала членов экипажа. Наркотики предназначались для продажи в странах Европы. Как заявили испанские власти, операция проведена при поддержке ВМФ. Задержанное судно принадлежало международной сети наркоторговцев.

# Испания # Наркотики

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