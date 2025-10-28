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В Германии расширяют сеть бомбоубежищ

28 октября 2025 06:47
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Германия готовится к войне. В МВД страны заявили, что работают над расширением системы бомбоубежищ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии расширяют сеть бомбоубежищ-2

Специалисты изучают, как можно использовать подвалы общественных зданий, подземные гаражи и железнодорожные вокзалы. Планируется также создать приложение, которое укажет, где поблизости можно найти защиту. Ранее ассоциация городов Германии призвала власти выделить средства для строительства новых бункеров. 

# Германия

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