В Германии расширяют сеть бомбоубежищ

Германия готовится к войне. В МВД страны заявили, что работают над расширением системы бомбоубежищ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты изучают, как можно использовать подвалы общественных зданий, подземные гаражи и железнодорожные вокзалы. Планируется также создать приложение, которое укажет, где поблизости можно найти защиту. Ранее ассоциация городов Германии призвала власти выделить средства для строительства новых бункеров.