В Испании и Франции прошли массовые протесты против карантинных мер

Мир устал от карантина. Массовые протесты против мер блокировки прошли в Испании и Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни жителей бедных кварталов Мадрида не согласны с решением властей ввести жесткие карантинные ограничения в их районах. Кварталы на фоне роста числа зараженных оградили от остальной части испанской столицы. Покидать их пределы теперь можно только для того, чтобы добраться до работы, школы или больницы.

28 сентября данные правила распространятся еще на 8 районов Мадрида. Таким образом, жесткие ограничительные меры должны теперь соблюдать более миллиона человек.