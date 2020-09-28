Прямой эфир

В Испании и Франции прошли массовые протесты против карантинных мер

28 сентября 2020 09:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мир устал от карантина. Массовые протесты против мер блокировки прошли в Испании и Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Испании и Франции прошли массовые протесты против карантинных мер-1

Сотни жителей бедных кварталов Мадрида не согласны с решением властей ввести жесткие карантинные ограничения в их районах. Кварталы на фоне роста числа зараженных оградили от остальной части испанской столицы. Покидать их пределы теперь можно только для того, чтобы добраться до работы, школы или больницы.  

В Испании и Франции прошли массовые протесты против карантинных мер-4

28 сентября данные правила распространятся еще на 8 районов Мадрида. Таким образом, жесткие ограничительные меры должны теперь соблюдать более миллиона человек.  

В Испании и Франции прошли массовые протесты против карантинных мер-7

Многочисленные демонстрации прошли также во французских Париже и Марселе. На улицы вышли владельцы ресторанов, баров и клубов. Люди выступают против ограничений времени работы их заведений. В Париже с этого дня они должны закрываться в 22:00, а в Марселе прекратить работу совсем.  

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Стрельба в ночном клубе в Мексике: погибли 11 человек
28 сентября 2020 09:07

Стрельба в ночном клубе в Мексике: погибли 11 человек

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе: в Азербайджане ввели военное положение
28 сентября 2020 09:02

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе: в Азербайджане ввели военное положение

«Вам 20 века показалось мало?» Зачем западные страны-соседки Беларуси наращивают оборонные бюджеты
27 сентября 2020 19:26

«Вам 20 века показалось мало?» Зачем западные страны-соседки Беларуси наращивают оборонные бюджеты