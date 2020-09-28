Обострение конфликта в Нагорном Карабахе: в Азербайджане ввели военное положение

На фоне напряженной ситуации в Нагорном Карабахе Азербайджан с 28 сентября перешел на военное положение. Объявлена частичная мобилизация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ряде городов и районов страны вводится комендантский час. С 21:00 до 06:00 гражданам запрещено находиться на улице и в других общественных местах без специального разрешения.

Напомним, накануне в Нагорном Карабахе с новой силой разгорелся конфликт у линии соприкосновения. Армения и Азербайджан взаимно обвиняют друг друга в начале обстрелов. Обе стороны заявляют о погибших среди военных и мирных жителей, а также уничтожении бронетехники друг друга.