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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе: в Азербайджане ввели военное положение

28 сентября 2020 09:02
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На фоне напряженной ситуации в Нагорном Карабахе Азербайджан с 28 сентября перешел на военное положение. Объявлена частичная мобилизация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе: в Азербайджане ввели военное положение-1

В ряде городов и районов страны вводится комендантский час. С 21:00 до 06:00 гражданам запрещено находиться на улице и в других общественных местах без специального разрешения.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе: в Азербайджане ввели военное положение-4

Напомним, накануне в Нагорном Карабахе с новой силой разгорелся конфликт у линии соприкосновения. Армения и Азербайджан взаимно обвиняют друг друга в начале обстрелов. Обе стороны заявляют о погибших среди военных и мирных жителей, а также уничтожении бронетехники друг друга.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе: в Азербайджане ввели военное положение-7

Международное сообщество призывает страны прекратить боевые действия и возобновить переговоры для разрешения конфликта. Минская группа ОБСЕ отметила, что мирное урегулирование ситуации – единственный возможный вариант.

# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Фотофакт

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