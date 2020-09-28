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Стрельба в ночном клубе в Мексике: погибли 11 человек

28 сентября 2020 09:07
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Новости Мексики. Стрельба в ночном клубе в Мексике. В результате вооруженного нападения погибли 11 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Стрельба в ночном клубе в Мексике: погибли 11 человек-1

Инцидент произошел в одном из самых криминогенных регионов в стране. По неизвестным причинам группа злоумышленников из шести человек ворвалась в заведение и открыла огонь. Среди погибших – четыре женщины.  

Стрельба в ночном клубе в Мексике: погибли 11 человек-4

Отметим, в штате Гуанахуато продолжается война за территорию между местной бандой и влиятельным картелем. Рекордный уровень насилия в регионе снизить пока не удалось.   

# Стрельба # Фотофакт

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