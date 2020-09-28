Стрельба в ночном клубе в Мексике: погибли 11 человек

Новости Мексики. Стрельба в ночном клубе в Мексике. В результате вооруженного нападения погибли 11 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в одном из самых криминогенных регионов в стране. По неизвестным причинам группа злоумышленников из шести человек ворвалась в заведение и открыла огонь. Среди погибших – четыре женщины.