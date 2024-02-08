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В Исландии вновь началось извержение вулкана

08 февраля 2024 10:41
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В Исландии введены повышенные меры безопасности из-за извержения вулкана. Активность огнедышащей горы фиксируется второй раз за год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Исландии вновь началось извержение вулкана-1

Управление гражданской обороны острова планирует вызвать на место аварийно-спасательные службы из города Гриндавик. 14 января он уже пережил мощное извержение. Лава уничтожила несколько домов, эвакуированы были более 4 тысяч местных жителей. Власти опасаются повторения этих событий. На месте извержения сейчас работают вулканологи, которые пытаются определить, какие районы в этот раз могут оказаться в опасной зоне.

# Извержение вулкана # Новости Исландии

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