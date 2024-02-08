В Исландии вновь началось извержение вулкана

В Исландии введены повышенные меры безопасности из-за извержения вулкана. Активность огнедышащей горы фиксируется второй раз за год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Управление гражданской обороны острова планирует вызвать на место аварийно-спасательные службы из города Гриндавик. 14 января он уже пережил мощное извержение. Лава уничтожила несколько домов, эвакуированы были более 4 тысяч местных жителей. Власти опасаются повторения этих событий. На месте извержения сейчас работают вулканологи, которые пытаются определить, какие районы в этот раз могут оказаться в опасной зоне.