NYT: США хотят заставить ЕС платить за американское оружие для Киева

В администрации президента США Джо Байдена ищут пути продолжения военной поддержки Украины, несмотря на трудности с ее финансированием со стороны Конгресса. Об этом сообщает The New York Times.

Вашингтон осознает, что новые ассигнования Конгресса в размере 60 миллиардов долларов несопоставимы с нынешними ресурсами, но ищет альтернативные варианты. Один из вариантов – обмен вооружениями с третьими государствами, подобно тому, как это делали Япония и Южная Корея, передавая США оружие в качестве компенсаций за поставки в Украину.

Кроме этого, в издании указывается, что Белый дом одновременно разрабатывает механизм, с помощью которого он сумеет «заставить» Европу расплатиться за поставленное Киеву американское оружие.