Как пишет Guardian, Великобритания стоит перед риском крупного столкновения, достигшего своего пика за последние годы. Об этом пишет РИА Новости.

Это подтвердил представитель военной разведывательной службы страны. Причины этого – обострение ситуации на Ближнем Востоке, опасность разрастания конфликта в Украине, а также наращивание Китаем вооружений и вероятность захвата Тайваня.

Британская военная разведка находится на пике загруженности, а частые смены министров в стране порождают проблемы. Россия же подчеркивает, что не несет угрозы для стран НАТО, но будет реагировать на действия, угрожающие ее интересам.