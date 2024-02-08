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Guardian: британская разведка заявила о самом высоком риске масштабного конфликта

08 февраля 2024 10:15
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Как пишет Guardian, Великобритания стоит перед риском крупного столкновения, достигшего своего пика за последние годы. Об этом пишет РИА Новости.

Это подтвердил представитель военной разведывательной службы страны. Причины этого – обострение ситуации на Ближнем Востоке, опасность разрастания конфликта в Украине, а также наращивание Китаем вооружений и вероятность захвата Тайваня. 

Британская военная разведка находится на пике загруженности, а частые смены министров в стране порождают проблемы. Россия же подчеркивает, что не несет угрозы для стран НАТО, но будет реагировать на действия, угрожающие ее интересам.

# Международная политика

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