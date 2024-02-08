Израиль отверг предложение ХАМАС о перемирии

Израиль отверг соглашение о перемирии, предложенное ХАМАС. Он подразумевает прекращение огня на 135 дней, в течение которых боевики готовы освободить всех заложников в обмен на 1,5 тысячи палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах, и полный вывод войск Газы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Израиля заявил, что такая уступка может привести к катастрофе. По его словам, ЦАХАЛ и так планомерно выполняет поставленные перед военными задачи. Это полная ликвидация ХАМАС, освобождение заложников и обеспечение гарантии того, что Газа больше не будет представлять опасности для Израиля. Биньямин Нетаньяху особо отметил: страна будет воевать до полной победы.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

И я хотел бы еще раз подчеркнуть, что не существует другого решения, кроме полной победы. Если ХАМАС выживет в секторе Газа, то это лишь вопрос времени, когда произойдет следующая резня. Когда боевики движения продолжат свою кампанию убийства и беспрерывной агрессии. Только полная победа позволит нам восстановить безопасность в Израиле, как на севере, так и на юге.