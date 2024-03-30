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В Исландии произошло новое извержение вулкана

30 марта 2024 11:20
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Исландия оказалась в плену стихии. Очередное извержение вулкана «Сварценги» угрожает населению Гриндавика. Склон у деревни на юго-западе страны уже скрылся под лавой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Исландии произошло новое извержение вулкана-1

В регионе стоит густой дым. Камни плавятся и буквально плывут по земле. Это уже четвертая активность вулкана в этом месяце. Впрочем, эксперты видят в такой динамике больше плюсов, чем минусов. По словам метеорологов, за счет частоты извержений они становятся менее мощными. Значит, потенциально несут не такую серьезную угрозу для окружающей среды и ближайших городов, как раньше.

# Извержение вулкана

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